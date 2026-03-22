Помидоры по-корейски с красным луком: бюджетная закуска к мясу, картошке и просто с хлебом

Помидоры по-корейски — быстрый, ароматный и невероятно вкусный способ приготовить закуску за пару часов. Сочные, пряные, с легкой остротой — такие помидоры моментально разлетаются со стола и отлично дополняют любое блюдо.

Готовятся они максимально просто, а результат получается яркий и насыщенный. Для рецепта подойдут любые помидоры — берите те, что есть под рукой, и каждый раз вкус будет немного разным, но всегда удачным.

Ингредиенты: помидоры — 1 кг, приправа для корейской моркови — 1 ст. л., соль — 1 ч. л. с горкой, сахар — 1 ст. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., чеснок — 4 зубчика, масло растительное — 80 мл, уксус — 20 мл, красный лук — 1 небольшая луковица, петрушка, базилик, острый перец — по вкусу.

Помидоры нарезаем половинками или дольками и складываем в миску. Добавляем нарезанный красный лук, чеснок, острый перец и зелень. Всыпаем специи, соль, сахар, вливаем масло и уксус, все хорошо перемешиваем. Перекладываем в контейнер или банку, закрываем и убираем в холодильник. Уже через 2–3 часа помидоры пропитываются маринадом и становятся сочными, ароматными и слегка пикантными.

