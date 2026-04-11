Котлеты по-старорусски — готовлю из свеклы и манки: секрет богатырской силы

Свекла — овощ, который на Руси почитали за целебную силу и способность дарить энергию. Этот рецепт бережно сохраняет традицию, превращая простой корнеплод в изысканное блюдо.

Что понадобится

Для котлет: 500–600 г свеклы, 2 ст. л. манной крупы, 2 луковицы, 1 яйцо, 1 яблоко, 70 г сыра, 1 ломтик булочки, 4–5 ст. л. панировочных сухарей, масло для жарки, соль, сахар. Для соуса: 150 г сметаны, 4 ст. л. майонеза, 3–5 ст. л. воды, зелень, соль.

Как я готовлю

Свеклу тру на средней терке, добавляю манку, оставляю на 30 минут. Одну луковицу пассерую. Булочку замачиваю в воде.

В миску со свеклой добавляю пассерованный лук, яйцо, тертое яблоко и сыр, отжатую булочку. Солю, добавляю щепотку сахара, перемешиваю.

Формирую котлеты, обваливаю в сухарях, обжариваю до корочки. Для соуса мелко режу вторую луковицу, обжариваю.

Добавляю сметану, майонез, воду, солю, довожу до кипения. Выкладываю котлеты в соус, посыпаю зеленью, тушу 15 минут.

