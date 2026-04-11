11 апреля 2026 в 20:29

Баканов рассказал о первом новом ракетоносителе РФ с 2014 года

Баканов: «Союз-5» будет первым новым ракетоносителем России с 2014 года

Изображение ракеты «Союз-5» Изображение ракеты «Союз-5» Фото: Роскосмос
Ракета «Союз-5» станет первым с 2014 года новым ракетоносителем России, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его данным, ракета поднималась вертикально, в горизонтальном положении в настоящее время проводятся ее донастройки, передает ТАСС.

Готов абсолютно новый ракетоноситель «Союз-5». Это наш проект с казахстанскими партнерами под названием «Байтарек». Сейчас проходят все проверочные мероприятия узлов и агрегатов, — сказал Баканов.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что Россия будет поэтапно отрабатывать технологии для организации пилотируемых экспедиций на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. Космическая радиация, в частности тяжелые заряженные частицы, оказывает существенное влияние на организм человека.

До этого выяснилось, что экипаж американского космического корабля Orion в рамках исторической миссии Artemis II успешно преодолел более половины дистанции на пути к Луне. Аппарат с четырьмя астронавтами на борту находится примерно в 293 тыс. км от Земли и продолжает движение со скоростью около 4,3 тыс. км в час.

Дмитрий Баканов
Союз-5
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

