Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 15:00

Лаваш с такой начинкой не нашла — выкладываю свой вариант на Пасху — вкусно, просто и красиво!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру лаваш, грибы, сыр и зелень — и за 20 минут готовлю рулет, который выглядит празднично, а готовится проще некуда. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пасхального стола, фуршета или быстрой закуски.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, слегка хрустящий лаваш, а внутри — сочные грибы, обжаренные со сливочным маслом, нежный расплавленный сыр и ароматная петрушка.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 200 г свежих шампиньонов, 150 г твердого сыра, 2 столовые ложки майонеза, пучок петрушки, 2 столовые ложки сливочного масла, соль и перец по вкусу. Грибы мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, посолите, поперчите.

Лаваш смажьте майонезом, посыпьте тертым сыром, рубленой петрушкой и выложите грибы. Сверните плотный рулет, заверните в фольгу и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками. Этот рулет станет украшением пасхального стола.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.