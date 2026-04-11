Лаваш с такой начинкой не нашла — выкладываю свой вариант на Пасху — вкусно, просто и красиво!

Беру лаваш, грибы, сыр и зелень — и за 20 минут готовлю рулет, который выглядит празднично, а готовится проще некуда. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пасхального стола, фуршета или быстрой закуски.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, слегка хрустящий лаваш, а внутри — сочные грибы, обжаренные со сливочным маслом, нежный расплавленный сыр и ароматная петрушка.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 200 г свежих шампиньонов, 150 г твердого сыра, 2 столовые ложки майонеза, пучок петрушки, 2 столовые ложки сливочного масла, соль и перец по вкусу. Грибы мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, посолите, поперчите.

Лаваш смажьте майонезом, посыпьте тертым сыром, рубленой петрушкой и выложите грибы. Сверните плотный рулет, заверните в фольгу и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками. Этот рулет станет украшением пасхального стола.

