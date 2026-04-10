Закуска «Пасхальные яйца»: заменит крабовый салат на праздничном столе

Закуска «Пасхальные яйца» — это эффектное и невероятно простое блюдо, которое отлично впишется на праздничном столе и заменит крабовый салат.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. майонеза, соль, перец, для обсыпки — тертые крабовые палочки, тертый сыр, кунжут или паприка.

Рецепт: крабовые палочки и яйца натрите на мелкой терке, сыр натрите на крупной терке. Чеснок измельчите. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной массы. Поставьте в холодильник на 30 минут для уплотнения. Влажными руками сформируйте из массы яйцевидные заготовки. Каждое «яйцо» обваляйте в выбранной обсыпке: тертых крабовых палочках (для красных), тертом сыре (для желтых), кунжуте или паприке. Выложите на блюдо, украсьте зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и пасхи нежные, маслянистые.