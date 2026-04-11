Иранскую сторону не устроили требования США во время переговоров

Иранская сторона заявила, что американская делегация выдвигает чрезмерные требования на переговорах в столице Пакистана Исламабаде, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB. От Белого дома в процессе участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что переговоры с Соединенными Штатами в Исламабаде могут затянуться еще на один день. Они стартовали в субботу, 11 апреля. Иранская и американская делегации уже перешли к детальной проработке ряда вопросов. Изначально переговоры планировались как однодневные, однако на данный момент допускается их продление еще на сутки.

Перед этим председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что если Вашингтон собирается использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст жесткий ответ. Иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к американской стороне нет.