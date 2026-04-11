Полсотни пожарных тушили загоревшийся склад в Калининграде Площадь пожара на складе в Калининграде составила 1000 квадратных метров

На улице Камской в Калининграде загорелись склады, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону. К ликвидации огня привлекли 53 сотрудника ведомства и 13 единиц спецтехники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На улице Камской горят склады на площади 400 метров квадратных. Предварительно пострадавших нет, — сказано в публикации.

