Помидоры на балконе в бутылках: собираю ведра черри с одного куста — соседи в шоке и просят семена

Помидоры на балконе в бутылках: собираю ведра черри с одного куста — соседи в шоке и просят семена

Вырастить сочные помидоры черри на собственном балконе в пластиковых бутылках — это реально и невероятно увлекательно!

Сам процесс начинается с подготовки тары: у пятилитровых бутылок срежьте верхнюю часть, а в дне сделайте дренажные отверстия для оттока лишней воды. На дно обязательно уложите слой керамзита, а затем питательный грунт, смешанный с перегноем.

Лучше всего для балкона подойдут низкорослые и скороспелые сорта, такие как «Балконное чудо», «Черри Лиза» или «Жемчужина красная», которые не требуют сложного формирования куста. В каждую бутылку можно посадить одно растение, заглубляя стебель до первых листьев для развития мощной корневой системы. Уход заключается в регулярном поливе (почва не должна пересыхать) и проветривании.

Раз в две недели черри нужно подкармливать комплексным минеральным удобрением. Благодаря тому что грунт в бутылках быстро прогревается, томаты созревают быстрее, а их вкус становится насыщенно-сладким и ароматным. С таким методом собираю ведра черри с одного куста — соседи в шоке и просят семена.

