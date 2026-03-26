Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 09:30

Помидоры на балконе в бутылках: собираю ведра черри с одного куста — соседи в шоке и просят семена

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вырастить сочные помидоры черри на собственном балконе в пластиковых бутылках — это реально и невероятно увлекательно!

Сам процесс начинается с подготовки тары: у пятилитровых бутылок срежьте верхнюю часть, а в дне сделайте дренажные отверстия для оттока лишней воды. На дно обязательно уложите слой керамзита, а затем питательный грунт, смешанный с перегноем.

Лучше всего для балкона подойдут низкорослые и скороспелые сорта, такие как «Балконное чудо», «Черри Лиза» или «Жемчужина красная», которые не требуют сложного формирования куста. В каждую бутылку можно посадить одно растение, заглубляя стебель до первых листьев для развития мощной корневой системы. Уход заключается в регулярном поливе (почва не должна пересыхать) и проветривании.

Раз в две недели черри нужно подкармливать комплексным минеральным удобрением. Благодаря тому что грунт в бутылках быстро прогревается, томаты созревают быстрее, а их вкус становится насыщенно-сладким и ароматным. С таким методом собираю ведра черри с одного куста — соседи в шоке и просят семена.

Проверено редакцией
Посыпьте это в теплице весной — и помидоры будут плодоносить пуще прежнего: для суперурожая
Общество
Посыпьте это в теплице весной — и помидоры будут плодоносить пуще прежнего: для суперурожая
Общество
Выращиваю рассаду томатов без фитоламп — просто ставлю правильно на окно
Регионы
В Крыму созрел первый урожай лимонов
Общество
Не мучайте растения, эти овощи нельзя сажать в теплицы: урожай будет обречен на провал
Общество
Этот дешевый дуэт заменяет дорогие удобрения: 2 ложки в лунку — томаты прут как танки: совет бывалого агронома
помидоры
урожай
огороды
томаты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин попался с наркотиками на популярном курорте
Иранские атаки снова привели к жертвам в ОАЭ, несмотря на период затишья
Песков ответил на вопрос об ограничении мобильного интернета в Москве
Три уголовных дела возбудили после стрельбы из арбалета в школе Челябинска
Директор челябинской школы впервые высказалась после ЧП со стрельбой
В MI6 раскрыли преимущество Ирана в противостоянии с США
Трое россиян попались на создании узла связи для украинского кол-центра
Китай обвинил одну из стран Азии во вторжении в зону военных учений
Российские экстремалы чудом спаслись на Камчатке
Врачи спасли 14-летнюю девочку, удалив ей гигантскую опухоль яичника
ВС России разнесли маршрут доставки военных грузов для ВСУ из Европы
Названо число пострадавших при нападении на школу в Челябинске
«Ежедневное поражение»: ВСУ остались без ротации под Харьковом
Российская делегация прибыла в азиатскую страну ради «нефтяного» спасения
В Великобритании назвали сроки начала наземной операции США в Иране
Тьма накрыла одну из областей Украины
Напавший на учительницу и одноклассницу юноша принес в школу целый арсенал
Озвучено истинное отношение американцев к войне с Ираном
В Челябинске раскрыли подробности стрельбы из арбалета в местной школе
Почти 150 тыс. тонн нефти едва не вспыхнули в Черном море из-за дронов
Дальше
Самое популярное
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.