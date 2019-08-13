https://static.news.ru/photo/6d975be6-be00-11e9-8873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Мужчина рассказал, что получил возможность делать перерывы посреди рабочего дня. По его словам, ему удалось договориться с начальством.

Его компания предоставляет религиозным работникам возможность делать перерывы на молитву, написал он на Reddit . Эти люди безнаказанно покидают рабочее место несколько раз в день, сохраняя обеденное время и получая ту же зарплату.

Автор нерелигиозный человек, поэтому не мог пользоваться такой привилегией. Он указал на несправедливость своей начальнице. Она сначала отказалась давать мужчине дополнительный перерыв, однако позже изменила своё мнение.

В течение последних шести месяцев у меня были полчаса для медитации в саду нашей компании, — поделился он.

На это обратили внимание другие нерелигиозные сотрудники, которые также попросили время для медитации у начальства.