Более 50 сервисов услуг запустили и улучшили для жителей столицы власти Москвы. Они располагаются на портале mos.ru и активность их зависит от участников проекта «Активный гражданин».
При помощи этих сервисов можно оформить полис ОМСЮ получить результаты анализов, пополнить карту «Тройка», а также высказать своё мнение. Председатель комитета столичных госуслуг Елена Шинкарук по этому поводу высказалась, что власть всегда стремится быть в диалоге с москвичами. И приоритетная задача состоит в создании процесса услуг максимально удобными, простыми и понятными.
Никто лучше самих пользователей не скажет, чего еще не хватает в том или ином сервисе. Поэтому обратная связь для нас крайне важна, — сказала Шинкарук.
Москвичи также могут внести предложения по запуску новой услуги или улучшить уже действующую. Для этого достаточно отправить письмо на электронную почту комитета госуслуг. Все предложения рассматриваются в кратчайшие сроки.
Только за минувший год на портале mos.ru появились более 20 онлайн-услуг. наиболее востребованные — результаты медицинских анализов и апелляции на результаты ГИА.
С этого года москвичи также получили возможность доступа к своим электронным медицинским картам. Жители столицы указали, какие разделы карты они считают наиболее важными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в прошлом году бесплатные лекции по повышению компьютерной грамотности прошли в центрах госуслуг «Мои документы» в Москве с 30 июля по 4 августа.
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