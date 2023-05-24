Погибшая первокурсница «Синергии» могла быть подругой Паши Техника

Фото: t.me/techniquepasha

Паша Техник

Telegram-канал SHOT сообщает, что погибшая первокурсница университета «Синергия» может быть подругой рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. По информации канала, перед смертью девушка употребила те же наркотические вещества, которые употреблял исполнитель.

SHOT сообщает, что рэпер ранее публиковал видео с участием погибшей 17-летней студентки и ее соседки по квартире. По информации канала, все участники видео были под действием наркотических веществ.

По данным SHOT все родственники погибшей студентки живут в Кирове, они не знали о жизни девушки.

Пресс-секретарь университета «Синергия» в разговоре с NEWS.ru рассказал, что не может подтвердить сообщения о смерти своей студентки, так как такой информации от правоохранителей к ним не поступало.

Ранее канал сообщил, что погибшая сняла квартиру вместе с 21-летней подругой, девушки отметили новоселье, а спустя некоторое время соседка обнаружила первокурсницу без сознания. По информации SHOT, девушка запила алкоголем таблетки успокоительного и наркотические вещества.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.