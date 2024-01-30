Поджегшей школу в Чебоксарах учительнице избрали меру пресечения Поджегшую школу в Чебоксарах учительницу отправили под арест на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учительницу начальных классов, которая 28 января подожгла школу, отправили под арест по ходатайству следователя, сообщили в СУ СК России по Чувашской Республике. Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. <...> Следствием продолжается проведение комплекса необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Вечером 28 января педагог записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, совершила поджог школы, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Ролик она распространила среди родителей своих учеников, а также разместила в Сети. Возгорание удалось вовремя ликвидировать, во время происшествия никто не пострадал. Отмечается, что до этого обвиняемая открыто ограбила ювелирный салон.

Ранее сообщалось, что учительница могла стать жертвой украинских мошенников, которые убедили ее набрать кредитов, а после пообещали компенсировать ей 150 тысяч рублей. Для этого ей нужно было записать видео в поддержку ВСУ и устроить пожар на месте работы.