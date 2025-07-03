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03 июля 2025 в 12:18

СК арестовал имущество еще одного чиновника Минобороны России

СК: арестовано имущество начальника отдела управления стройнадзора Минобороны РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На имущество начальника отдела управления государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Юрия Кожевникова наложен арест, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ. Его обвиняют в получении взяток в ходе выполнения государственного оборонного заказа.

Кожевников получил от представителей коммерческих организаций взятки в виде денег и иного имущества за выдачу заключений о разрешении ввода в эксплуатацию построенных объектов капитального строительства, — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в период с 2018 по 2020 год между государственным заказчиком и рядом коммерческих организаций были заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области на многомиллионные суммы. В рамках этих контрактов обязанности по контролю за качеством и ходом строительных работ были возложены на Кожевникова, который должен был обеспечивать соблюдение всех норм и стандартов в процессе реализации данных проектов.

До этого в Республике Ингушетия задержали сотрудника УФНС России по подозрению в превышении должностных полномочий. Установлено, что фигурант причинил бюджету страны ущерб на 130 млн рублей. Он пробудет под стражей вплоть до 29 июля.

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