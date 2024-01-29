Стало известно, зачем чебоксарская учительница подожгла кабинеты в школе SHOT: совершившая поджог в Чебоксарах учительница стала жертвой мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что учительница начальных классов, которая подожгла два кабинета в школе в Чебоксарах, стала жертвой украинских мошенников. По данным канала, они убедили женщину набрать кредитов, а после пообещали компенсировать ей 150 тысяч рублей. Для этого ей нужно было записать видео в поддержку ВСУ и устроить пожар на месте работы.

Как пишет SHOT, кураторы убедили педагога, что являются сотрудниками ФСБ. На видео, которое женщина записала и отправила в родительский чат в канун поджога, она говорит, что ее «путь самурая» длится уже четыре месяца.

Мошенники убедили учительницу, что ее коллеги и родители учеников работают на Украину. На допросе она призналась, что взяла под расписку у кураторов 150 тысяч рублей и пообещала вернуть их до 31 мая 2024 года. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов подожгла два кабинета. Перед этим женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ и отправила его в родительский чат. Правоохранительные органы проводят проверку.

До этого в Омской области полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге дома и автомобиля. Юноша признался, что действовал по указанию куратора из мессенджера. За выполненную работу ему пообещали заплатить 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.