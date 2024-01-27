Омский подросток поджег дом с детьми за 10 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Омской области полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге дома и автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД региона. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, юноше может грозить тюремное заключение.

Пожар в частном доме и горящую во дворе машину увидели проезжавшие мимо сельчане. Они смогли разбудить 32-летнюю хозяйку и помогли потушить возгорание. В доме кроме женщины находились пенсионерка и двое детей.

Подозреваемого в поджоге несовершеннолетнего жителя поселка Привокзальный быстро задержали. Подросток признался, что действовал по указанию куратора из мессенджера, за выполненную работу ему пообещали заплатить 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что трое подростков закидали «коктейлями Молотова» частный дом в подмосковном Ступино, в результате чего погибла пенсионерка, которой не удалось самостоятельно покинуть горящее строение. Все трое подозреваемых вскоре были задержаны. На допросе они признались, что действовали по «заказу», который им дали в мессенджере. Задержанные убеждены, что финальным заказчиком является украинский блогер Анатолий Шарий.