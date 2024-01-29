Чебоксарская учительница поддержала ВСУ и подожгла два кабинета в школе В Чебоксарах задержали учительницу начальных классов за попытку поджечь школу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов подожгла два кабинета. По информации канала, перед этим женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ и отправила его в родительский чат. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как пишет Mash, действия учительницы заметил школьный охранник, который вызвал полицию на место происшествия. По данным канала, женщину задержали.

Ранее в Омской области полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге дома и автомобиля. Юноша признался, что действовал по указанию куратора из мессенджера. За выполненную работу ему пообещали заплатить 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что трое подростков закидали «коктейлями Молотова» частный дом в подмосковном Ступино. В результате погибла пенсионерка, которой не удалось самостоятельно покинуть горящее строение. Все трое подозреваемых вскоре были задержаны. На допросе они признались, что действовали по «заказу», который им дали в мессенджере. Задержанные заявили, что заказчиком является украинский блогер Анатолий Шарий.