Трое подростков сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое подростков закидали коктейлями Молотова частный дом в подмосковном Ступино, в результате чего погибла пенсионерка, которой не удалось самостоятельно покинуть горящее строение, сообщает Telegram-канал SHOT. Все трое подозреваемых вскоре были задержаны. На допросе они признались, что действовали по заказу, который им дали в мессенджере. Задержанные убеждены, что финальным заказчиком является украинский блогер Анатолий Шарий.

Канал пишет, что целью заказа была модератор канала «Труха Барселона» по имени Люда, с которой у Шария вспыхнул конфликт из-за высмеивающих его постов. Однако, по данным канала, задержанные, которым по 16, 17 и 18 лет соответственно, ошиблись. Авторы канала утверждают, что эти же самые подозреваемые покушались на модератора «Трухи» не менее пяти раз: они поджигали ее недвижимость, а также объекты на адресах, которые им скидывали заказчики.

Деревянный одноэтажный дом площадью 120 квадратных метров, расположенный на улице Щорса, выгорел полностью, два соседних дома получили повреждения. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство, совершённое общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение имущества путём поджога».

В начале декабря завербованный украинской военной разведкой житель Рязани был задержан за совершение терактов в России. По данным следствия, подозреваемый причастен к подрыву самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное — Блокпост 204 км ранее в 2023 году. Россиянин 1988 года рождения на допросе признался, что в феврале этого года в Стамбуле был завербован сотрудником ГУР Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при участии латвийских спецслужб.