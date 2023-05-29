Подсчитана сумма, выведенная из России ушедшими иностранными компаниями Аналитик БКФ Осадчий: покинувшие Россию иностранные компании вывели 36 миллиардов долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение года иностранные инвесторы, покинувшие Россию и продавшие свой бизнес, вывели около 36 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего. С марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов иностранными компаниями, решившими уйти из страны.

Только 20% из них продали активы стоимостью более 100 миллионов долларов. По данным Центробанка России, влияние продажи российских активов иностранными инвесторами на национальный рынок ограничено. Большинство таких сделок предполагают сохранение необходимых лицензий на производство и патентов. Кроме того, многие компании имеют возможность вернуться на рынок в будущем.

Ранее сообщалось, что ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил $15 тысяч, приблизившись к рекордным уровням десятилетней давности. Об этом свидетельствует анализ данных Международного валютного фонда.

Бывший глава Минфина РФ Андрей Нечаев ранее заявил, что возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала спецоперации на Украине оказались выше предполагаемых — ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%. При этом он отметил, что в некоторых секторах ситуация ухудшилась: в автомобилестроении, вагоностроении и изготовлении стройматериалов.