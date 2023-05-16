«Решили обустраиваться в жопе»: экс-министр об экономике России Экс-министр РФ Нечаев: российская экономика адаптировалась после начала СВО

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Андрей Нечаев

Возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала СВО оказались выше, чем предсказывалось, сообщил на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге экс-министр экономики России Андрей Нечаев, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Он отметил, что ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%. В своей речи экс-министр позволил себе сказать, что главной проблемой России в экономике является то, что страна решила обустраивать свою жизнь «в жопе».

Не то плохо, что мы в жопе, а что мы решили в ней обустраиваться, — высказался Нечаев.

Банк России ранее заявил, что в первом квартале текущего года годовой ВВП упал на 2,3%, однако во втором квартале ожидается рост экономики на 4,2%.

В Центральном банке уверены, что экономическое восстановление продолжится и в следующем году. Ожидается, что к концу 2024 года экономика вернется к уровню четвертого квартала 2021 года. К 2025 году темпы роста ВВП ожидаются в пределах 1,5–2,5%.

28 апреля Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. В ЦБ отметили, что годовая инфляция существенно снизилась под влиянием эффекта высокой базы, составив 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля.

Ранее в докладе «Росконгресса» о перспективах рубля сообщили, что значительное укрепление рубля в 2023 году возможно при снижении импорта и замедлении оттока капитала, однако подобное развитие событий маловероятно. До конца года национальная валюта России будет колебаться в коридоре 74,6–86,7 рубля.