В «Росконгрессе» оценили шансы на укрепление рубля в 2023 году В «Росконгрессе» заявили о малой вероятности укрепления рубля в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительное укрепление рубля в 2023 году возможно при снижении импорта и замедлении оттока капитала, однако подобное развитие событий маловероятно. До конца года национальная валюта России будет колебаться в коридоре 74,6-86,7 рубля, говорится в докладе «Росконгресса» о перспективах рубля, сообщает РИА Новости.

Если объем импорта в страну начнет снижаться, как это было летом 2022 года, а отток капитала замедлится, то возможно существенное укрепление рубля. Однако такое развитие событий маловероятно, так как перенаправление торговых потоков от западных стран и Японии к КНР и другим дружественным странам практически завершено, — отмечают авторы доклада.

Они считают, что ослабление рубля, длившееся с осени 2022 года по весну 2023-го, отражает сегодняшнюю ситуацию, в которой национальная валюта вернулась на уровни, на которых находилась в 2020-21 годах.

Эксперты указали на факторы, которые будут оказывать влияние на рубль в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По их мнению, главными останутся продолжающийся вывод капитала нерезидентами и неопределенность по экспортному притоку валюты. Свое воздействие могут оказать и внешние факторы, среди которых риск замедления экономики в США, и, как следствие — сокращение мирового спроса.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru заявил, что курс доллара в мае составит порядка 80–81 рубля. По его словам, в заключительном месяце весны вряд ли стоит ожидать понижения рубля к доллару, так же как и серьезного повышения. Курс доллара в мае будет зависеть от состояния экономики страны, от ее динамики, эффективности, жизнеспособности и устойчивости, добавил эксперт.