Банк России в пятый раз подряд сохранил уровень ключевой ставки Ключевая ставка в России осталась на уровне 7,5%

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Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщается на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что годовая инфляция существенно снизилась под влиянием эффекта высокой базы, составив 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. Также ЦБ повысил прогноз по росту ипотеки в 2023 году до 13–17% с 12–16%. Темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными, также снизились инфляционные ожидания населения.

Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, — указано в сообщении Банка России.

В марте Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что с февраля 2023 года экономика России ощутила некоторые последствия введения западных санкций. По ее словам, ситуация с банкротствами компаний и банков в Соединенных Штатах и Европе сейчас никак не сказывается на состоянии экономики России, но добавляет неопределенности положению и увеличивает риски проблем в будущем.

Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин ранее объяснил, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Он подчеркнул, что выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.