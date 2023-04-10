В Центробанке объяснили ослабление рубля Зампред ЦБ России Заботкин заявил, что проседание курса рубля связано с экспортной выручкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.

После того, как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться, — заявил Заботкин.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее предсказал стабилизацию курса доллара после выполнения программы импортозамещения. По прогнозу парламентария, курс доллара сохранится на уровне чуть выше 80 рублей.

6 апреля на торгах Московской Биржи курс доллара впервые с 18 апреля 2022 года превысил отметку в 80 рублей, поднявшись до 81,03 рубля. Курс евро достиг 89,05 рубля.

Аналитик «Финам» Александр Потавин заявил, что в среднесрочной перспективе курс рубля может укрепиться относительно текущих уровней. В разговоре с журналом «Компания» он пояснил, что для этого нужно, чтобы нефть Brent в течение двух месяцев не опускалась ниже $85. Эксперт отметил, что текущий рост стоимости нефти может привести к повышению притока валютной выручки в России только к концу апреля.