Набиуллина сообщила об ухудшении экономических условий в России

С февраля 2023 года экономика России ощутила некоторые последствия введения западных санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, которые приводит ТАСС, ситуация с банкротствами компаний и банков в Соединенных Штатах и Европе сейчас никак не сказывается на состоянии экономики России, но добавляет неопределенности положению и увеличивает риски проблем в будущем.

С февральского заседания внешние экономические условия несколько ухудшились. Так, начали действовать новые ограничения для нашей внешней торговли, — сказала Набиуллина.

По ее словам, на сегодняшний день диапазон средней ключевой ставки в России составляет 7-9%. Нейтральная ставка будет достигнута не ранее 2025 года, считает глава ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что во II квартале 2023 года Россию ждет рост ВВП. По его словам, экономика страны начинает развиваться по иной модели и это уже дает определенные плоды. По словам президента, ни одна страна в мире не столкнулась с таким давлением, как Россия, однако ей удалось выстоять и развиваться дальше.