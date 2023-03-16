Во II квартале 2023 года Россию ждет рост ВВП, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, экономика страны начинает развиваться по иной модели, и это ужа дает определенные плоды.

Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели. <...> Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во II квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года, — заявил Путин.