Стало известно, насколько снизился ВВП России в 2022 году Росстат: ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВВП России в 2022 году, по первой оценке, снизился на 2,1%, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства. Номинальный объем ВВП составил 151 455,6 млрд рублей.

Номинальный объем ВВП в 2022 году составил 151 455,6 млрд руб. Индекс его физического объема относительно 2021 года — 97,9%, индекс-дефлятор — 114,3%, — указано на сайте.

Экономист Валерий Масленников ранее отметил, что российскую экономику ожидает взрывной рост через один-два года. По его словам, Россия начала тратить активы, которые раньше переводила в иностранную валюту, на реальный сектор экономики. Эксперт подчеркнул, что только такие инвестиции способны обеспечить стране устойчивый экономический рост.

До этого финансовый аналитик Сергей Дроздов заявил, что прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) о росте ВВП России на 2,3% следует ставить под сомнение из-за предыдущих ошибок организации и не ориентироваться на них. Так, после начала спецоперации МВФ предрек российской экономике спад на 8,5% по итогам 2022 года, но в итоге он составил лишь 2%. Эксперт подчеркнул, что прогнозы этой организации расплывчаты и вариативны, а ошибки случаются не только насчет России, но и насчет США и европейских экономик.