Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики Центробанк спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2 процента

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По оценкам Центрального банка России, в первом квартале текущего года годовой ВВП упал на 2,3%, однако, во втором квартале ожидается рост экономики на 4,2%. Этот сценарий восстановления отечественной экономики представлен в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Регулятор отмечает, что благодаря повышенной потребительской и инвестиционной активности в первом квартале года и низкому уровню безработицы, прогноз роста ВВП в 2023 году можно корректировать в большую сторону до уровня 0,5-2,0%. При этом ключевым фактором роста экономики в этом году будет внутренний спрос.

В Центральном банке уверены, что экономическое восстановление продолжится и в следующем году. Ожидается, что к концу 2024 года экономика вернется к уровню четвертого квартала 2021 года. К 2025 году темпы роста ВВП ожидаются в пределах 1,5-2,5%.

28 апреля Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. В ЦБ отметили, что годовая инфляция существенно снизилась под влиянием эффекта высокой базы, составив 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля.

Ранее в докладе «Росконгресса» о перспективах рубля сообщили, что значительное укрепление рубля в 2023 году возможно при снижении импорта и замедлении оттока капитала, однако подобное развитие событий маловероятно. До конца года национальная валюта России будет колебаться в коридоре 74,6–86,7 рубля.