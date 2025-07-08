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08 июля 2025 в 12:29

Ozon: треть россиян готовы начать свое дело с открытия ПВЗ

Фото: Пресс-служба Ozon

Онлайн-платформа Ozon провела исследование среди 1000 россиян, узнав, как жители страны оценивают перспективы бизнеса по открытию пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Респондентами стали люди из восьми федеральных округов России в мае-июне 2025 года.

32% респондентов рассматривают открытие ПВЗ для старта своего дела

Из них 11% готовы открыть ПВЗ в ближайшее время, а 21% серьезно изучают рынок. Еще 48% отметили, что открытие ПВЗ им интересно, но они пока не спешат с решением. В ЦФО об открытии ПВЗ всерьез задумываются 23%.

Наравне с миллионниками — малые города

Москвичи проявили наибольший интерес к запуску такого бизнеса — 39%. В городах-миллионниках эту возможность считают интересной 37%. Среди жителей населенных пунктов с численностью от 500 тысяч до 1 млн показатель составил 36%, от 250 тысяч до 500 тысяч — 30%, от 100 тысяч до 250 тысяч — 36%, что сопоставимо с уровнем крупных городов.

Ради бизнеса более половины готовы уйти с работы

Среди потенциальных предпринимателей 66% работают по найму. Но 58% респондентов желают уйти с работы ради своего дела, а 36% предпочли бы совмещение своего бизнеса с текущей работой (среди таких респондентов оказалось больше женщин, чем мужчин — 40% против 32%).

Фото: Пресс-служба Ozon

Высокий спрос — ключевое преимущество

Среди плюсов этого бизнеса люди чаще отмечали востребованность у клиентов (62%) и финподдержку от Ozon (40%). Значительная часть опрошенных выделила легкий старт и небольшие вложения (39%), быструю окупаемость (35%), небольшие риски (24%) и возможность вести дополнительный бизнес в ПВЗ (24%). Каждый шестой (17%) отметил обучение и поддержку от маркетплейса.

Готовность инвестировать в ПВЗ

Исследование выявило, что 24% респондентов готовы вложить в открытие ПВЗ до 100 тысяч рублей. Еще 20% — от 100 до 200 тысяч рублей, 17% согласны инвестировать от 200 до 300 тысяч, 15% — от 300 до 500 тысяч, а 7% — более 500 тысяч рублей.

В ЦФО 27% готовы направить до 100 тысяч рублей на открытие ПВЗ, 25% — от 100 до 200 тысяч рублей, 17% — от 200 до 300 тысяч, 13% — от 300 до 500 тысяч, 5% — более 500 тысяч рублей.

Больше, чем бизнес

Помимо возможности стабильного заработка (57%) и старта бизнеса по проверенной модели без спецобразования (48%), среди преимуществ опрошенные отметили развитие управленческих навыков (35%) и осуществление мечты (33%). Также 34% опрошенных смотрят на открытие ПВЗ как на возможность улучшить инфраструктуру своего района и помочь людям.

ПВЗ сегодня — не просто место для получения заказов, а многофункциональные точки, которые могут стать центрами притяжения в районах. Мы продолжаем расширять сеть партнерских пунктов выдачи по всей стране, предлагая предпринимателям выгодные условия сотрудничества, — заявил директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа.

Ранее Ozon изучил влияние ПВЗ на жизнь районов, в рамках которого две трети респондентов заявили, что ПВЗ положительно влияют на инфраструктуру.

Ozon
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