ВВП на душу населения в России почти побил рекорд ВВП на душу населения в России в 2022 году вырос на 22% и превысил $15 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил $15 тысяч, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, следует из анализа данных Международного валютного фонда, проведенного РИА Новости. Эти показатели стали максимальными с 2013 года, когда ВВП составлял рекордные $15,93 тысячи.

Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, увеличившись за год на 22,3%, или на 2,82 тысячи долларов.

Бывший глава Минфина РФ Андрей Нечаев ранее заявил, что возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала военной операции на Украине оказались выше, чем предсказывалось. Он отметил, что ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%.

В своей речи экс-министр позволил себе сказать, что главной проблемой России в экономике является то, что страна решила обустраивать свою жизнь «в жопе». По его словам, власти могут сократить расходы на военную операцию, чтобы пополнить бюджет страны, однако существенных изменений это не принесет. В ответ на это депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил экс-министру экономики «нюхать свое любимое место» и отметил, что Россия строит новую экономику, но для этого требуется время.