В ГД призвали Нечаева «нюхать любимое место» из-за слов об экономике в жопе Депутат Аксаков предложил экс-министру Нечаеву «нюхать свое любимое место»

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Андрей Нечаев

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в разговоре с NEWS.ru предложил экс-министру экономики страны Андрею Нечаеву «нюхать свое любимое место». Так он отреагировал на высказывание бывшего министра о том, что российская экономика «обустраивается в жопе». Аксаков отметил, что Россия строит новую экономику, но для этого требуется время.

Мне трудно комментировать заявление человека, который устроился туда, куда захотел. Я считаю, что мы выстраиваем новую экономику, это требует усилий и времени. Здесь есть ряд сложностей, не только проблемы, которые вызваны СВО и действиями Запада. Новые идеи и проекты можно реализовать с помощью цифровых активов и современной финансовой архитектуры. За один день это все не происходит. Те, кто в курсе, где они находятся сейчас, пусть нюхают свои переживания и свое любимое место, — сказал Аксаков.

Нечаев на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге заявил, что возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала СВО оказались выше, чем предсказывалось. Он отметил, что ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%. В своей речи экс-министр позволил себе сказать, что главной проблемой России в экономике является то, что страна решила обустраивать свою жизнь «в жопе».