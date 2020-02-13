Министерство внутренних дел создало управления по борьбе с распространением наркотических средств через Интернет. Об этом рассказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Андрей Храпов.
По его словам, новые управления появились в каждом регионе. На данный момент они полностью укомплектованы кадрами,
В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы, они начали работать, — сказал он.
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