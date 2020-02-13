https://static.news.ru/photo/40a1ee9a-4e7d-11ea-a257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел создало управления по борьбе с распространением наркотических средств через Интернет. Об этом рассказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Андрей Храпов.

По его словам, новые управления появились в каждом регионе. На данный момент они полностью укомплектованы кадрами, передаёт ТАСС.

В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы, они начали работать, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, британские учёные разработали метод тестирования отпечатков пальцев, который позволяет обнаружить следы кокаина на руках даже после тщательного мытья.