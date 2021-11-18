Подозреваемому в педофилии депутату КПРФ вызвали скорую в зал суда

Задержанному по обвинению в педофилии депутату приморского заксобрания от КПРФ Артёму Самсонову вызвали скорую помощь в зал суда, где ему избирают меру пресечения, сообщает РИА Новости. Политика подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего два года назад во время отдыха в палаточном лагере.

Пятнадцать минут назад адвокат Самсонова Наталья Касилова прислала сообщение, что ему вызвали скорую, но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно, — рассказала журналистам депутат заксобрания Приморья Наталья Кочугова.

По её словам, следователь не возражал, чтобы передать депутату лекарство. В настоящее время к зданию суда прибыла скорая, бригада из двух медиков зашла внутрь здания.

Депутата Артёма Самсонова задержали по обвинению в педофилии. В его квартире прошёл обыск. Сам задержанный сообщил, что ему предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132) два года назад во время отдыха в палаточном лагере.

Сторонники парламентария уверены, что речь идёт о политической провокации и мести за успех компартии в регионе на недавних выборах.