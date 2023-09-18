Подолог перечислила инфекции, которые можно подхватить в салоне красоты Подолог Силакова предупредила о риске заразиться грибком в салоне красоты

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При посещении салона красоты существует риск подхватить грибковые и вирусные инфекции, а также заболевания глаз и кожи, предупредила подолог Олеся Силакова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что опасность возникает, когда работники студии не соблюдают санитарные нормы и не проводят необходимую обработку инструментов.

Любой инструмент, не прошедший обработку, может занести инфекцию от предыдущего клиента и спровоцировать заболевание. Это может быть вирусная или грибковая инфекция, заболевания кожи и глаз. Использование не обработанных должным образом инструментов может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке, — пояснила специалист.

По словам подолога, в некоторых случаях несоблюдение санитарных норм может сказаться на качестве оказания услуги. Так, неправильно обработанные парикмахером ножницы сохраняют средство для стайлинга, из-за чего может получиться неправильный срез волос. В связи с этим кончики после стрижки быстро начнут сечься, а прическа потеряет вид и форму. Силакова предупредила, что добиться идеальной шлифовки ногтей можно только чистой пилкой, а необходимого оттенка волос — только новой кистью.

Москвичке ранее расщепило ногти после маникюра — они начали слезать с пальцев вместе с покрытием через несколько дней после посещения салона красоты в ЖК «Зиларт». Девушка потратила на восстановление ногтей десятки тысяч рублей и хочет взыскать с салона компенсацию через суд.