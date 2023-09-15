Девушка лишилась ногтей после похода в салон в центре Москвы Москвичке расщепило ногти гель-лаком после похода в салон в ЖК «Зиларт»

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Москвичке после маникюра расщепило шеллаком ногти, которые начали слезать с пальцев вместе с покрытием через несколько дней после посещения салона красоты в ЖК «Зиларт», пишет Telegram-канал SHOT. Девушка уже потратила на восстановление ногтей десятки тысяч рублей и хочет взыскать с салона компенсацию через суд.

Мастер предложила 28-летней клиентке исправить ситуацию протезированием, хотя такой услуги не было в прейскуранте. Когда пальцы начали гудеть от боли, девушка пошла к врачам. Подологи диагностировали химический ожог гель-лаком двух пальцев, кроме того, как показали анализы, девушке в салоне занесли грибок.

Случаи расщепления ногтей шеллаком участились за последний год, пишет канал. По его версии, некоторые салоны начали закупаться дешевыми подделками из-за роста цен на импортные качественные материалы.

Ранее дерматолог Наталия Жовта рассказала, что в составе гель-лаков содержатся опасные для здоровья вещества, такие как формальдегид и формальдегидные смолы, которые могут вызвать аллергические реакции кожи и привести к развитию дерматита и экземы. При этом в фальсификатах может присутствовать толуол, опасный даже в небольших количествах, предупредила врач.