Дерматолог рассказала об опасности гель-лаков для ногтей Дерматолог Жовтан предупредила об угрозе экземы и дерматита из-за гель-лаков для ногтей

Фото: Shutterstock

Плюсом маникюра с гель-лаком является его долговечность, однако такое покрытие небезопасно для организма, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, гель-лаки содержат целый ряд опасных для здоровья веществ, которые могут привести к развитию экземы и дерматита.

В составе гель-лаков содержатся опасные для здоровья вещества — такие как формальдегид и формальдегидные смолы, консерванты, которые часто вызывают аллергические реакции кожи, дерматит, экзему или респираторные нарушения, — подчеркнула врач.

Дерматолог пояснила, что эти вещества не должны попадать на околоногтевой валик или кутикулу, однако при спиливании фрезой мельчайшие частички тем или иным образом попадают на кожу и в дыхательные пути, приводя к нежелательным реакциям.

Специалист также рассказала, что в фальсификатах может присутствовать толуол, опасный даже в небольших количествах и потому запрещенный в качестве компонента гель-лаков во многих странах. Также, по словам врача, опасен дибутилфталат, обладающий накопительным эффектом и способный влиять на гормональный фон.

Эксперт подчеркнула, что постоянное использование покрытий или применение фальсификата чревато аллергией и экземой. Кроме того, постоянное нанесение гель-лака нарушает структуру ногтевой пластины, способствует химическому и термическому ожогу, а в дальнейшем может привести к онкопатологии.

Врач порекомендовала давать ногтям «отдых», когда месяц ношения гель-лака чередуется с месяцем перерыва с нанесением на ногти восстанавливающих лосьонов и масел, а также применением ванночек и защитных покрытий.

Ранее NEWS.ru рассказал о трендах нейл-арта в сезоне-2023. Дизайн ногтей становится все более фантазийным: в моду входят «японский маникюр» с объемными элементами, «разные руки» и стразы всевозможных оттенков.