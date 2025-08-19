Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 03:34

Подавляет сорняки и отпугивает вредителей: не многолетник, а мечта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Садовая герань — это не многолетник, а мечта. Ее плотные кусты с ажурной листвой полностью подавляют сорняки, избавляя от прополки, а эфирные масла в листьях отпугивают вредителей, защищая соседние растения.

Ее преимущества: продолжительное цветение с мая по сентябрь, разнообразие сортов с цветами от белоснежных до насыщенно-фиолетовых и способность расти на одном месте до 10 лет без пересадки. Герань морозостойка (выдерживает до −35 °C), засухоустойчива и одинаково хорошо растет как на солнце, так и в тени, что делает ее универсальным выбором для любых уголков сада.

Осенью листья многих сортов приобретают огненно-красные оттенки, продлевая декоративность до зимы. Это идеальное растение, требующее минимального ухода — только умеренный полив и 1–2 подкормки за сезон.

Ранее стало известно, как заставить петунии цвести как бешеные до октября.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог поделился ожиданиями о возможной трехсторонней встрече по Украине
В Госдуме объяснили действие закона об отчуждении земельных участков
Зеленский впервые решил не настаивать на прекращении огня
В Росавиации сделали объявление насчет работы аэропорта Волгограда
В российском городе загорелась больница из-за массированной атаки ВСУ
Путин и Зеленский скоро встретятся? Переговоры в Белом доме: что известно
Макрон раскрыл, когда станет известно место встречи Путина и Зеленского
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 августа, дышим свободнее
«Решен на сегодняшний день»: политолог о территориальном вопросе по Украине
Трамп заявил, что начал готовиться к встрече Путина и Зеленского
Трамп 40 минут разговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским
Украину обвинили в попытках хитростью оставить себе часть ДНР
Трамп раскрыл, когда прояснятся перспективы урегулирования по Украине
Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме завершилась
Как собрать на даче в августе большой урожай яблок и груш, где хранить
Трамп поставил на паузу переговоры с Зеленским ради звонка Путину
Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа
«Декларация»: военэксперт об обещаниях аналога пятой статьи НАТО для Киева
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 августа 2025 года
Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.