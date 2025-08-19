Подавляет сорняки и отпугивает вредителей: не многолетник, а мечта

Садовая герань — это не многолетник, а мечта. Ее плотные кусты с ажурной листвой полностью подавляют сорняки, избавляя от прополки, а эфирные масла в листьях отпугивают вредителей, защищая соседние растения.

Ее преимущества: продолжительное цветение с мая по сентябрь, разнообразие сортов с цветами от белоснежных до насыщенно-фиолетовых и способность расти на одном месте до 10 лет без пересадки. Герань морозостойка (выдерживает до −35 °C), засухоустойчива и одинаково хорошо растет как на солнце, так и в тени, что делает ее универсальным выбором для любых уголков сада.

Осенью листья многих сортов приобретают огненно-красные оттенки, продлевая декоративность до зимы. Это идеальное растение, требующее минимального ухода — только умеренный полив и 1–2 подкормки за сезон.

