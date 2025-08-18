Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:30

Роскошная листва и неприхотливость! Многолетник с ажурными метелками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Роскошная листва и неприхотливость! Многолетник с ажурными метелками! Волжанка двудомная (Aruncus dioicus) — крупный морозостойкий многолетник, способный выдерживать температуры до –35°C (зоны USDA 3–4). Растение образует раскидистые кусты высотой 1,5–2 м с ажурными метельчатыми соцветиями кремово-белого оттенка.

Чем интересна садоводам?

  • Теневыносливость — отлично растёт в полутени и даже в глубокой тени, где многие культуры чахнут.
  • Декоративность весь сезон — пышная листва напоминает астильбу, а в июне–июле появляются пушистые метёлки цветов.
  • Неприхотливость — устойчива к болезням, не требует частых пересадок (живёт более 10 лет).
  • Медонос — привлекает пчёл и полезных насекомых.

Особенности выращивания

  • Почва: влажная, богатая гумусом, но может адаптироваться к суглинкам.
  • Уход: весной удаляют сухие стебли, в засуху поливают.
  • Зимовка: не требует укрытия, осенью можно не обрезать — сухие соцветия украшают сад.

Идеальна для теневых садов, берегов водоёмов и маскировки неприглядных уголков. Сорта «Кнейфи» (карликовый, до 60 см) и «Горацио» (компактный) подойдут для небольших участков.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
