Роскошная листва и неприхотливость! Многолетник с ажурными метелками! Волжанка двудомная (Aruncus dioicus) — крупный морозостойкий многолетник, способный выдерживать температуры до –35°C (зоны USDA 3–4). Растение образует раскидистые кусты высотой 1,5–2 м с ажурными метельчатыми соцветиями кремово-белого оттенка.
Чем интересна садоводам?
- Теневыносливость — отлично растёт в полутени и даже в глубокой тени, где многие культуры чахнут.
- Декоративность весь сезон — пышная листва напоминает астильбу, а в июне–июле появляются пушистые метёлки цветов.
- Неприхотливость — устойчива к болезням, не требует частых пересадок (живёт более 10 лет).
- Медонос — привлекает пчёл и полезных насекомых.
Особенности выращивания
- Почва: влажная, богатая гумусом, но может адаптироваться к суглинкам.
- Уход: весной удаляют сухие стебли, в засуху поливают.
- Зимовка: не требует укрытия, осенью можно не обрезать — сухие соцветия украшают сад.
Идеальна для теневых садов, берегов водоёмов и маскировки неприглядных уголков. Сорта «Кнейфи» (карликовый, до 60 см) и «Горацио» (компактный) подойдут для небольших участков.
Ранее мы рассказывали о необычном многолетнике с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков.