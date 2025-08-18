Роскошная листва и неприхотливость! Многолетник с ажурными метелками

Роскошная листва и неприхотливость! Многолетник с ажурными метелками! Волжанка двудомная (Aruncus dioicus) — крупный морозостойкий многолетник, способный выдерживать температуры до –35°C (зоны USDA 3–4). Растение образует раскидистые кусты высотой 1,5–2 м с ажурными метельчатыми соцветиями кремово-белого оттенка.

Чем интересна садоводам?

Теневыносливость — отлично растёт в полутени и даже в глубокой тени, где многие культуры чахнут.

Декоративность весь сезон — пышная листва напоминает астильбу, а в июне–июле появляются пушистые метёлки цветов.

Неприхотливость — устойчива к болезням, не требует частых пересадок (живёт более 10 лет).

Медонос — привлекает пчёл и полезных насекомых.

Особенности выращивания

Почва: влажная, богатая гумусом, но может адаптироваться к суглинкам.

Уход: весной удаляют сухие стебли, в засуху поливают.

Зимовка: не требует укрытия, осенью можно не обрезать — сухие соцветия украшают сад.

Идеальна для теневых садов, берегов водоёмов и маскировки неприглядных уголков. Сорта «Кнейфи» (карликовый, до 60 см) и «Горацио» (компактный) подойдут для небольших участков.

