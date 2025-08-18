Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025

Эти растения выгонят вредителей и насытят почву: чем засадить грядки осенью

После сбора урожая идеально засеять землю сидератами — они насытят почву и выгонят вредителей. Рассказываем, чем засадить грядки осенью.

Оптимальный вариант — горчица белая. Она обогащает землю фосфором и калием, подавляет рост сорняков и отпугивает проволочника. Фацелия — универсальный вариант, который разрыхляет грунт, снижает кислотность и борется с нематодами. Бобовые (вика, люпин, клевер) насыщают почву азотом, улучшая ее структуру.

Для борьбы с грибковыми болезнями и слизнями подойдет масличная редька, а озимая рожь защитит от эрозии и задержит снег. Эти растения скашивают до цветения и заделывают в почву — уже через месяц земля станет рыхлой, плодородной и готовой к новому сезону!

