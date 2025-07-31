Кабачки не остановятся до октября: вот как продлить урожай до заморозков

Кабачки не остановятся до октября: вот как продлить урожай до заморозков

Чтобы кабачки продолжали активно плодоносить в августе и осенью, важно соблюдать три правила: полив, подкормки и своевременный сбор урожая. Так кабачки не остановятся до октября.

Поливайте растения 2–3 раза в неделю теплой водой под корень, промачивая почву на 30–40 см, — поверхностный полив провоцирует рост новых завязей в ущерб созреванию плодов. Раз в 10 дней подкармливайте кабачки калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата на 10 л воды) — это ускорит созревание и улучшит вкус плодов. Собирайте молодые кабачки длиной 15–20 см каждые 3–4 дня — переросшие плоды тормозят образование новых завязей.

Для профилактики болезней опрыскайте растения раствором йода (10 капель на 10 л воды) или сыворотки (1 л на 10 л воды), а в жару притеняйте кусты агроволокном. Удаляйте старые пожелтевшие листья, чтобы растение не тратило на них силы, и рыхлите почву после полива — эти простые действия продлят урожай кабачков до заморозков!

Ранее были названы ошибки дачников, из-за которых гниют завязи кабачков.