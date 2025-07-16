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16 июля 2025 в 13:46

Почему гниют завязи кабачков: типичные ошибки дачников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гниение завязей кабачков — распространенная проблема, вызванная типичными ошибками дачников. Рассказываем, почему так происходит и как спасти урожай.

Первая причина гниения — загущенная посадка: растениям не хватает света и воздуха, что создает идеальные условия для грибковых заболеваний. Вторая ошибка — переувлажнение почвы, особенно в сочетании с поливом холодной водой, что приводит к загниванию корней. Третья проблема — недостаток опыления: если нет пчел или других насекомых, завязи не развиваются и отмирают.

Четвертый фактор — дефицит микроэлементов: кабачки особенно чувствительны к нехватке бора и кальция. Чтобы избежать этих проблем, сажайте кабачки на расстоянии 70–80 см друг от друга, поливайте теплой водой под корень, привлекайте опылителей, вносите комплексные удобрения и регулярно собирайте урожай. Эти простые меры помогут сохранить завязи и получить обильный урожай!

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кабачки
дачи
грядки
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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