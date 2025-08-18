Этот многолетник цветет так плотно, что не видно листьев: сеять в сентябре

Этот многолетник цветет так плотно, что не видно листьев: сеять в сентябре

Обриета — неприхотливый многолетник, который цветет так плотно, что не видно листьев. Растение образует яркий ковер из сиреневых, фиолетовых или розовых цветов.

Его главные преимущества: засухоустойчивость, морозостойкость (до -25 °C) и способность расти на бедных каменистых почвах. Цветет дважды: в апреле — мае и августе — сентябре (после обрезки), привлекая бабочек и пчел.

Обриету можно сеять семенами под зиму в сентябре — разбросайте их по поверхности рыхлой почвы, слегка присыпьте песком и полейте. Весной всходы прореживают, оставляя 15–20 см между растениями. Обриета идеальна для альпийских горок, рокариев и подпорных стенок, где ее побеги эффектно свешиваются между камнями.

Ранее был назван многолетник, который до осени цветет ярко-желтыми цветами, устойчив к засухе, требует минимального полива и отлично держит форму.