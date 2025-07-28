Этот многолетник цветет 70 дней без остановки яркими цветами, не агрессивен

Этот многолетник цветет 70 дней без остановки ярко-желтыми цветами, устойчив к засухе, требует минимального полива, отлично держит форму, не агрессивен.

Пестролистый кореопсис — это идеальный выбор для тех, кто хочет украсить сад без постоянного ухода. Растение цветет обильно и долго — с конца мая до осени, покрываясь желтыми цветами, похожими на ромашки. Оно неприхотливо: растет на бедных почвах и подходит для бордюров, альпийских горок или контейнеров. На солнце его листья становятся еще ярче, а в полутени он тоже чувствует себя хорошо.

Раз в три-четыре года кусты можно делить для омоложения, но даже без этого они остаются пышными и здоровыми. Зимостойкость позволяет выращивать его без укрытия, а если обрезать побеги осенью, весной он быстро пойдет в рост. Этот многолетник привлекает бабочек и пчел, делая сад живым и красочным.

Ранее был назван куст, который цветет даже после града и засухи: выдерживает от −30 до +40 °C.