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01 августа 2025 в 06:31

Этот трюк заставит петунии цвести как бешеные до октября — работает на 100%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот трюк заставит петунии дать новую волну бутонов в августе и цвести как бешеные вплоть до октября. Работает на 100%: попробуйте, и уже через 2-3 недели ваши петунии покроются новыми цветами.

Начните с радикальной обрезки — укоротите все побеги на треть, особое внимание уделяя вытянувшимся и оголившимся стеблям. После обрезки обязательно подкормите растения фосфорно-калийным удобрением (например, монофосфат калия — 1 ч. л. на 10 л воды), что стимулирует образование новых бутонов вместо наращивания зеленой массы.

Еженедельно добавляйте в воду для полива гуминовые удобрения или стимулятор роста, чтобы помочь растениям быстрее восстановиться. Не забывайте удалять все увядшие цветки вместе с цветоножками — это предотвратит образование семян и перенаправит силы растения на новое цветение. Через 10--14 дней после обрезки проведите внекорневую подкормку комплексным удобрением с микроэлементами — опрыскайте листья утром или вечером.

Ранее был назван неприхотливый многолетник, который можно сажать летом семенами прямо в грунт.

петунии
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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