https://static.news.ru/photo/186b761e-1c17-11ea-9134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовали отношение россиян к здравоохранению, системе обязательного медицинского страхования и уровень доверия врачам. Подавляющее большинство опрошенных выступили за создание независимого контроля оказания медицинских услуг, хотя бы в системе ОМС.

41% респондентов за последние несколько лет перепроверяли диагноз и назначения врача, — сообщили во ВЦИОМе.

Недоверчивые пациенты обращались за консультацией к другим специалистам, слушали советы близких или искали ответа у фармацевтов в аптеках. Причём пенсионеры доверяли врачам гораздо больше, чем молодёжь и люди среднего возраста.

Среди предложенных мер, которые могли бы улучшить работу российской системы здравоохранения, большинство опрошенных высказались за зависимость размера зарплаты врача от качества его работы (38%), за усиление контроля над его профессионализмом (35%) и за персональную ответственность за качество лечения (31%).

Как писал NEWS.ru, митинги и сходы в защиту здравоохранения от оптимизации и урезания бюджетного финансирования прошли в российских городах 8 декабря. В Москве на сходе в парке «Сокольники» собрались около ста человек, а в небольшом городе под Пермью на улицы вышло в несколько раз больше. Лидер «Гражданской солидарности» Георгий Фёдоров заявил, что весной 2020 года движение собирается организовать несколько протестных выступлений против оптимизации системы здравоохранения властями РФ.