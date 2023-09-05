Россияне стали чаще выбирать работу не по специальности Опрос: почти половина россиян работает не по специальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина граждан России, или 45%, выбрали работу не по специальности, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Лишь 15% респондентов отметили, что занимаются тем, что косвенно связано с полученным ими образованием.

Как отмечается, основными причинами отказа от работы по профилю стали низкие зарплаты (32%) и отсутствие вакансий (27%). 22% опрошенных и вовсе указали на отсутствие интереса к профессии.

Опрос, который проводился в августе среди 3300 участников старше 18 лет по всей стране, показал, что в соответствии с полученной профессией в данное время работает лишь 40% граждан России. Чаще всего это медики, юристы и бухгалтеры.

Ранее жители России назвали самые перспективные профессии. По их мнению, они приходятся на отрасль информационных технологий. Также граждане полагают, что наиболее высокие доходы имеют представители технических специальностей.

До этого специалисты Аналитического центра НАФИ выяснили, что чуть меньше половины россиян главным жизненным ориентиром считают высокие доходы и ценят зарплату больше, чем семью, здоровье и профессиональную самореализацию. Высокая зарплата является важнейшей мотивацией в работе.