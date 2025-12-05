ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:27

Почему привычное двойное измельчение лишает котлет сочности: простой принцип обработки мяса — и результат становится заметно вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Многие уверены, что чем мельче фарш, тем нежнее будут котлеты, но на практике все выходит наоборот. Один простой прием помогает сохранить мясу природную влагу и добиться той самой сочной серединки, которая делает домашние котлеты действительно удачными.

При первом измельчении мясо остается пористым, и эта структура отлично удерживает сок. А вот повторный проход через мясорубку превращает массу в клеевую смесь: белок начинает слипаться сам с собой, жир расслаивается и в итоге просто вытапливается на сковороде. Чтобы фарш получился правильным, достаточно использовать решетку среднего размера и измельчить мясо один раз.

Потом аккуратно перемешать руками, добавив лук, хлеб или яйцо, но без усердного вымешивания. Важно и то, чтобы мясо было хорошо охлаждено — так белок не свернется раньше времени. При таком подходе котлеты сохраняют сочность и выходят с красивой румяной корочкой.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки удивляются, почему дрожжевое тесто иногда ведет себя капризно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется: стоит лишь создать дрожжам правильные условия, и любая выпечка получится пышной и ароматной.

