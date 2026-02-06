Почему не работает WhatsApp 6 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 6 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда мессенджер полностью заблокируют?

Где в России не работает WhatsApp 6 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 6 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 33% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 6 февраля приходятся на Санкт-Петербург, 25% — на Москву, 17% — на Хабаровский и Краснодарский край, 8% — на Новосибирскую область.

Почему не работает WhatsApp 6 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры в отношении WhatsApp были применены не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам», — заявил он.

Также триггером для ускорения крайних мер в отношении мессенджера стал факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют. Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора», — отметил парламентарий.

Какая судьба ждет WhatsApp в 2026 году

В РКН на настоящий момент не видят оснований для снятия ограничений с WhatsApp. В ведомстве сообщили, что мессенджер ждет полная блокировка в России, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что полноценную блокировку WhatsApp можно ожидать в текущем году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp», — заявил он.

Существует ли «работающая» версия WhatsApp

Россияне стали получать фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки «обновленной» или «работающей» версии приложения, однако в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили пользователей, что это мошенническая схема.

«Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным», — сообщили в ведомстве.

