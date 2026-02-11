Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 февраля: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 11 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда будут отменены ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 11 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 11 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 11 февраля поступило от пользователей «Билайна». Порядка 33% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 7% — на Санкт-Петербург и Челябинскую область, 6% — на Кузбасс, 4% — на Башкирию, Алтайский край, Новосибирскую и Свердловскую области, 3% — на Татарстан, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области, 2% — на Ставрополье, Приморский край, Омскую, Нижегородскую, Московскую, Оренбургскую и Самарскую области, 1% — на Иркутскую область.

Почему не работает мобильный интернет 11 февраля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

11 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Сочи, Татарстане, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Воронежской, Самарской, Орловской, Тульской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотника над российскими регионами.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают исходя из оперативной обстановки и после отмены режима беспилотной опасности. При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», банки и многие другие сайты и приложения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могут ли полностью отключить мобильный интернет

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе в зоне объектов специального назначения.

«Я думаю, что в большинстве регионов отключения мобильного интернета на постоянной основе не будет. Это связано с тем, что в каждом субъекте РФ своя ситуация. Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета. Москва, например, на мой взгляд, на 100% защищена, поэтому столицы, скорее всего, такие меры не коснутся», — пояснил парламентарий.

Читайте также:

Мокрый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Замедление Telegram сегодня, 11 февраля: последние новости, разблокировка

Магнитные бури сегодня, 11 февраля: что завтра, тревожность, головные боли