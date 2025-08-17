Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 08:25

Почему этот салат готовят все грузинские хозяйки? Попробуйте и поймете сами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пикантный грузинский салат «Ацецили» — это яркое сочетание запеченных баклажанов, грецких орехов и ароматных специй. Блюдо отличается насыщенным вкусом с приятной остринкой и станет отличной закуской или дополнением к основным блюдам.

Для приготовления запеките 3 баклажана до мягкости, очистите от кожицы и мелко нарежьте. Добавьте 50 г измельченных грецких орехов, 10 г острого перца, 1 нарезанный лук, 3 измельченных зубчика чеснока. Приправьте 0,5 ч. л. черного перца, хмели-сунели и кориандра. Добавьте 15 г кинзы, 3 ст. л. яблочного уксуса и 3–4 ст. л. воды. Тщательно перемешайте и дайте настояться 1–2 часа.

Этот салат хорош как в холодном, так и в теплом виде. Он отлично сочетается с мясными блюдами или может подаваться как самостоятельная закуска. Попробуйте — и грузинская кухня покорит вас своим вкусом!

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
Грузия
салаты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
