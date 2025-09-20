Почему часть рыбы продают без головы: секрет, который скрывают продавцы ради сохранения спроса

На прилавках отечественных рынков и магазинов часто можно увидеть рыбу без головы. Это касается в первую очередь популярных морских видов — хека, зубатки, дори, макруруса и морского окуня. Покупатели привыкли к такому виду товара, но мало кто задумывается, почему головы этих рыб почти никогда не попадают в продажу.

Причина достаточно проста: внешний облик этих морских обитателей способен отпугнуть даже опытного покупателя. Например, у дори — массивные челюсти и выпученные глаза, у зубатки — устрашающая морда, напоминающая персонажа из фильма ужасов. Торговцы осознанно убирают такие детали, опасаясь, что непривлекательный вид рыбы снизит продажи.

Для покупателей важнее всего аппетитный и «безопасный» внешний вид продукта. Именно поэтому на витрине остаются только филе и туши без голов, а устрашающие детали уходят за кулисы.

Любопытно, что рыбьи головы нередко ценятся в домашней кухне: их используют для наваристой ухи. Но в случае с хеком, дори или зубаткой найти такие части практически невозможно — они редко доходят до прилавков.

Хлеб — один из самых востребованных продуктов в России. На полках магазинов можно найти десятки его разновидностей, и многие производители стараются облегчить жизнь покупателей, предлагая готовые ломтики. Такой хлеб кажется удобным: не нужно тратить время на нарезку, он идеально подходит для бутербродов и закусок. Но за этой простотой скрываются минусы, о которых знают далеко не все.