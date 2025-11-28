Если нужен быстрый и полезный обед — этот салат с тунцом выручит: свежий, сытный, а готовится проще простого

Этот салат действительно на все случаи жизни: когда нужно быстро приготовить обед, когда хочется легкого ужина или когда внезапно пришли гости. Он собирается за 10 минут, но благодаря продуманному сочетанию ингредиентов имеет сложный насыщенный вкус.

2 отварных яйца нарезаю кубиками. 250 г свежих огурцов и 80 г корнишонов нарезаю тонкими ломтиками. ½ красной луковицы шинкую тонкими полукольцами. Банку тунца в собственном соку разминаю вилкой.

В салатнике смешиваю тунец, яйца, огурцы, корнишоны, лук и ½ банки кукурузы. Добавляю 30 г каперсов. Для заправки смешиваю 2 ст. л. греческого йогурта, 1 ст. л. творожного сыра, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. лимонного сока. Заправляю салат, аккуратно перемешиваю. Перед подачей посыпаю кунжутом и красным перцем по вкусу.

